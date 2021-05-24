Boeing выплатит 17 млн долларов штрафа за нарушения при производстве самолетов

Американский авиаконцерн Boeing Co выплатит штраф в размере 17 млн долларов. Таким образом компания урегулирует претензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным регулятора, речь идет о нарушениях, допущенных в производстве самолетов в период с 2015 по 2019 год.
FFA обнаружило, что в системе управления 759 самолетов Boeing 737 MAX использовались сенсоры, которые не получили должного одобрения федеральных регуляторов.
Кроме того, по данным управления, авиаконцерн добивался одобрения 178 авиалайнеров, произведенных с использованием потенциально неисправных компонентов в конструкции крыла.
Отмечается, что регулятор стал внимательнее следить за производственными процессами и контролем качества в Boeing, в том числе это касается самолетов Dreamiler, часто используемых на международных маршрутах.
Для урегулирования претензий FAA компания согласилась принять ряд мер для усиления внутреннего контроля качества продукции. В частности, авиаконцерну нужно будет оценить, готов ли он сам и его поставщики к безопасному наращиванию производства самолетов 737. Boeing также даст возможность FAA проверить его выводы.
Если концерн не будет выполнять условия соглашения, ему может грозить штраф на сумму еще 10 млн долларов.
Напомним, компания Boeing выявила проблему с электропитанием в конкретных партиях самолетов 737 MAX. Производитель рекомендовал авиакомпаниям обратить внимание на эту проблему.
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