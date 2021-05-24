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Суд отказал во взыскании 670 миллионов из бюджета Киева

Суд отказал во взыскании 670 миллионов из бюджета Киева

Суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому из столичного бюджета должны были взыскать 670 миллионов гривен в пользу коммерческой структуры за якобы реконструкцию Харьковской площади.

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда, передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Хозяйственный суд города Киева в декабре 2019 года удовлетворил иск коммерческой структуры и взыскал с Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета 671,5 млн грн в качестве ущерба, вызванного расторжением инвестиционного договора по комплексной реконструкции Харьковской площади в столице, которая не была проведена.

Спор по этому делу касается безосновательного взыскания из местного бюджета значительной суммы средств.

В связи с этим Киевская городская прокуратура в 2020 году вошла в указанное дело в интересах государства на стадии апелляционного производства.

27 мая 2021 года, после длительного судебного разбирательства, Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры о необоснованности взыскания денежных средств и отсутствии вины государственных органов и, как следствие, решение суда первой инстанции отменил и в иске коммерческой структуре отказал.

По материалам Економічна Правда
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