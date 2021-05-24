Суд отказал во взыскании 670 миллионов из бюджета Киева

Суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому из столичного бюджета должны были взыскать 670 миллионов гривен в пользу коммерческой структуры за якобы реконструкцию Харьковской площади.
Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда, передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Хозяйственный суд города Киева в декабре 2019 года удовлетворил иск коммерческой структуры и взыскал с Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета 671,5 млн грн в качестве ущерба, вызванного расторжением инвестиционного договора по комплексной реконструкции Харьковской площади в столице, которая не была проведена.
Спор по этому делу касается безосновательного взыскания из местного бюджета значительной суммы средств.
В связи с этим Киевская городская прокуратура в 2020 году вошла в указанное дело в интересах государства на стадии апелляционного производства.
27 мая 2021 года, после длительного судебного разбирательства, Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры о необоснованности взыскания денежных средств и отсутствии вины государственных органов и, как следствие, решение суда первой инстанции отменил и в иске коммерческой структуре отказал.
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