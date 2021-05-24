День финансов: самый устойчивый банк, выплаты при рождении ребенка, взыскания - почти круглосуточно

Четверг, 27 мая. Кабмин за то, чтобы украинки больше рожали, а НБУ – чтобы должники отдавали долги круглосуточно:

Выплаты при рождении ребенка. Кабмин одобрил проект закона, согласно которому предусмотрено увеличение выплат при рождении или усыновлении ребенка. Так, если Верховная Рада примет документ, то с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

Украинцы несут деньги в банки. Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля. Вклады в гривне составили 374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц); вклады в инвалюте – 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц).

Просто для информации (и без намеков😉), на Finawards-2021 самым устойчивым банком признан Райффайзен Банк Аваль. Как отметила Finance.ua Юлия Мороз, директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банка Аваль: «У банка уже разработана новая стратегию на 5 лет, которая предусматривает значительный прирост клиентской базы». Планируют стать самым рекомендуемым банком в стране, и не забывают о диджитализации.

Если брать не банки, а МФО , самые инновационные технологии Moneyveo. Они стали лидерами в соответствующей номинации на Finawards-2021.

Лимит по карточным переводам собираются повысить. Сегодня под проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн. Поэтому, по словам нардепа от “Слуги народа” Игоря Фриса, людям приходится вносить 4999 гривен и гривну отдельно. Новым законопроектом депутаты хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций.

Кстати, одна из ключевых функций любой кредитной карты – это льготный период. Он определяет срок бесплатного пользования кредитным лимитом. Многие учитывают это при выборе карты. Чтобы вы не тратили время на изучение всех этих скучных «карточных» договоров, Finance.ua подобрал для вас кредитки с самым большим льготным периодом.

Взыскать долги будут почти круглосуточно. Нацбанк установил новый порядок выполнения банками расчетных документов взыскателей. Теперь для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, в результате чего увеличивается и время для выполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскание средств со счетов клиентов.

Тем временем глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что в планах регулятора до конца 2022 года перевести работу СЭП в режим 24/7.

Между прочим, заключать договор с банком также необходимо правильно. Поскольку иногда банки и МФО грешат тем, что скрывают существенные условия в тексте документа. Мы грешим тем, что ленимся прочитать договор, просто подписывая его. А с момента подписания документа наступают юридические последствия, которые часто оказываются неприятным сюрпризом. На что обращать внимание в финансовом договоре, читайте в материале:

📺 Если вы устали от текста, в четверг вечером рекомендуем посмотреть новый выпуск на YouTube-канале Finance.ua с финансовым экспертом Алексеем Козыревым. Алексей рассказал до каких пределов могут вырасти тарифы на коммуналку, и что будет с пенсиями в ближайшем будущем. Также он неизменно даст прогноз курса валют на неделю. Приятного просмотра: