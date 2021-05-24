День финансов: самый устойчивый банк, выплаты при рождении ребенка, взыскания - почти круглосуточно

Четверг, 27 мая. Кабмин за то, чтобы украинки больше рожали, а НБУ – чтобы должники отдавали долги круглосуточно:
Выплаты при рождении ребенка. Кабмин одобрил проект закона, согласно которому предусмотрено увеличение выплат при рождении или усыновлении ребенка. Так, если Верховная Рада примет документ, то с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.
Украинцы несут деньги в банки. Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля. Вклады в гривне составили 374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц); вклады в инвалюте – 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц).
Лимит по карточным переводам собираются повысить. Сегодня под проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн. Поэтому, по словам нардепа от “Слуги народа” Игоря Фриса, людям приходится вносить 4999 гривен и гривну отдельно. Новым законопроектом депутаты хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций.
Взыскать долги будут почти круглосуточно. Нацбанк установил новый порядок выполнения банками расчетных документов взыскателей. Теперь для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, в результате чего увеличивается и время для выполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскание средств со счетов клиентов.
📺 Если вы устали от текста, в четверг вечером рекомендуем посмотреть новый выпуск на YouTube-канале Finance.ua с финансовым экспертом Алексеем Козыревым. Алексей рассказал до каких пределов могут вырасти тарифы на коммуналку, и что будет с пенсиями в ближайшем будущем. Также он неизменно даст прогноз курса валют на неделю. Приятного просмотра:
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