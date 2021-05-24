Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

График рейсов:

рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам;

рейс PS7707 Киев ( KBP ) — Тирана ( TIA ): вылет 13:10 — прилет 14:25;

) — Тирана ( ): вылет 13:10 — прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана ( TIA ) — Киев ( KBP ): вылет 15:25 — прилет 18:45.

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Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании даже без прохождения ПЦР-теста на коронавирус. Для въезда в Албанию с туристической целью сроком до 90 дней гражданам Украины не нужна виза.