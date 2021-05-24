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МАУ представила расписание рейсов в Албанию

МАУ представила расписание рейсов в Албанию

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

График рейсов:

  • рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам;
  • рейс PS7707 Киев (KBP) — Тирана (TIA): вылет 13:10 — прилет 14:25;
  • рейс PS7708 Тирана (TIA) — Киев (KBP): вылет 15:25 — прилет 18:45.

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Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании даже без прохождения ПЦР-теста на коронавирус. Для въезда в Албанию с туристической целью сроком до 90 дней гражданам Украины не нужна виза.

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По материалам Finance.UA
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