0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

В Украине заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

В Украине заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

Минсоцполитики возобновило работу электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«В связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии информируем о возобновлении работы электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме», — сказано в сообщении.

Обратиться за оформлением жилищной субсидии можно следующими способами:

  • через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ;
  • непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;
  • через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики в разделе «Е-СЕРВИСЫ» — «ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ».

Читайте также: Какие категории населения потеряют право на субсидии

Как напоминают в Минсоцполитики, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020−2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов) кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т. п);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (детей, внуков, других лиц, которые были зарегистрированы, но по адресу назначения субсидии не проживают).

Справка Finance.ua:

  • С мая 2021 года произошли изменения в Программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.
  • Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

О законодательных изменениях по соцвыплатам оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.