В Украине заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

Минсоцполитики возобновило работу электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«В связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии информируем о возобновлении работы электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме», — сказано в сообщении.
Обратиться за оформлением жилищной субсидии можно следующими способами:
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Как напоминают в Минсоцполитики, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020−2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов) кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
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