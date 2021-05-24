В Украине заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

Минсоцполитики возобновило работу электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«В связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии информируем о возобновлении работы электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме», — сказано в сообщении.

Обратиться за оформлением жилищной субсидии можно следующими способами:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ ;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики в разделе «Е- СЕРВИСЫ » — « ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ ».

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Как напоминают в Минсоцполитики, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020−2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов) кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т. п);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (детей, внуков, других лиц, которые были зарегистрированы, но по адресу назначения субсидии не проживают).

Справка Finance.ua:

С мая 2021 года произошли изменения в Программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.

Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

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