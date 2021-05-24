В Нью-Йорке открыли остров-парк на бетонных колоннах (фото)

В американском городе Нью-Йорк официально открылся парк Little Island, расположенный на 132 грибовидных колоннах из бетона, вкопанных в речное дно.
Как сообщает Dezeen, аттракцион представляет собой небольшой остров, возвышающийся над рекой Гудзон.
Парк изначально назывался Pier 55, но затем его переименовали в Little Island. Он находится на окраине исторического района Митпэкинг, в южной части Манхэттена.
Площадь парка составляет около 10 тысяч квадратных метров. Здесь есть три сцены для театральных представлений, включая амфитеатр с деревянными лавками с видом на реку.
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