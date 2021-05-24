Кабмин утвердил постановление относительно свободного доступа к кадастрам

Кабинет министров утвердил постановление о порядке функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Такое решение является еще одним шагом к обеспечению функционирования геопортала пространственных данных и предоставлению украинцам свободного доступа к геопространственным данным», — объяснили в Кабмине.
Постановлением определяется:
Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн доступа к высококачественным, актуальным и достоверным геопространственным данным, метаданным и прочей географической информации.
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