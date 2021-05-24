Кабмин утвердил постановление относительно свободного доступа к кадастрам

Кабинет министров утвердил постановление о порядке функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Такое решение является еще одним шагом к обеспечению функционирования геопортала пространственных данных и предоставлению украинцам свободного доступа к геопространственным данным», — объяснили в Кабмине.

Постановлением определяется:

состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных, определенных настоящим законом;

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие держатели, ответственные за создание и обновление геопространственных данных и метаданных;

организация производства, обновления, обработки, хранения, обнародования, визуализации, использования геопространственных данных и метаданных, прочая деятельность с ними;

перечень оснований для отказа отображать геопространственные данные и метаданные на национальном геопортале;

требования к производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию геопространственных данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн доступа к высококачественным, актуальным и достоверным геопространственным данным, метаданным и прочей географической информации.

Справка Finance.ua: