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Кабмин утвердил постановление относительно свободного доступа к кадастрам

Кабмин утвердил постановление относительно свободного доступа к кадастрам

Кабинет министров утвердил постановление о порядке функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Такое решение является еще одним шагом к обеспечению функционирования геопортала пространственных данных и предоставлению украинцам свободного доступа к геопространственным данным», — объяснили в Кабмине.

Постановлением определяется:

  • состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных, определенных настоящим законом;
  • органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие держатели, ответственные за создание и обновление геопространственных данных и метаданных;
  • организация производства, обновления, обработки, хранения, обнародования, визуализации, использования геопространственных данных и метаданных, прочая деятельность с ними;
  • перечень оснований для отказа отображать геопространственные данные и метаданные на национальном геопортале;
  • требования к производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию геопространственных данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн доступа к высококачественным, актуальным и достоверным геопространственным данным, метаданным и прочей географической информации.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 28 апреля приняла во втором чтении и в целом проекта закона № 2194 по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который «застопорил» работу парламента на более чем месяц.
По материалам Finance.UA
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