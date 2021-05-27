Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»

С 15 июня начнется очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации. Продлится он до 11 ноября. За это время владельцы «еврономеров» могут растаможить свои машины по льготным ставкам налогообложения.

Так, Auto. RIA рассказывает о том, как могут измениться цены на машины с пробегом после начала этой растаможки.

Под льготы подпадают легковые авто в возрасте от 5 до 15 лет (с экостандартом не ниже «Евро-2»), и грузовые с полной массой до 3,5 тонны, в возрасте от 5 до 11 лет (с экостандартом Евро-5″). Главное условие — такое транспортное средство должно находиться в реестре таможенников в режиме «транзит» или «временный ввоз» по состоянию на 31.12.2020 .

Юрист общественного объединения «АвтоЕвроСила» Иван Казачук сообщил, что, по подсчетам организации, в Украине находится около 900 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, а льготными условиями воспользуются 400−500 тысяч водителей таких авто. Уже сейчас в ГО за помощью в подготовке документов для «легализации» обратились около 14 тысяч водителей пока нерастаможенных машин, — и каждый день их количество растет.

В то же время он отметил, что, по его мнению, эта «акция для еврономеров» не окажет влияния на рыночные цены, поскольку конечная стоимость «легализованного» автомобиля, с учетом расходов на снятие с учета за рубежом, оформление «купчей», уплаты «добровольного взноса» в размере 8 500 грн, сертификации, услуг брокера и других сопроводительных расходов окажется примерно такой же, как и на аналогичные авто, которые уже есть на рынке.

Максимальная разница в меньшую сторону для среднестатистического «еврономера» может составлять до 500 долларов, да и то не в каждом случае.

Специалисты Г С «Институт исследований авторынка» отметили, что количество растаможенных «еврономеров» по льготным условиям будет относительно небольшим. Причины — значительное количество ограничений в самих законах, проблемы с наличием документов, коррупционные риски и сравнительно высокая стоимость сопутствующих расходов, без которых «легализация» невозможна.

Эксперты Г С «ИДА» прогнозируют, что действием льготных условий воспользуется не слишком много водителей автомобилей с иностранной регистрацией — ориентировочно 30−50 тысяч. При таком количестве влияние «льготного периода» на авторынок будет минимальным, или вообще незаметным.

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По мнению специалистов, потенциальное количество автомобилей с иностранной регистрацией, которые по крайней мере теоретически могут быть «легализованы» по временным условиям с уменьшенными налогами и повлиять на ценообразование на вторичном рынке, не будет ключевым фактором. Более важным оказалось то, что конечная стоимость автомобилей, которые будут получать украинские документы, состоит не только из сниженного акциза и НДС, но и из значительного количества сопроводительных расходов, размер которых способен «подогнать» цены на такие авто до того же уровня, который есть на авторынке.

Справка Finance.ua:

С 15 мая в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства» № 1402-ІХ. Закон еще 12 мая был подписан Президентом Зеленским вместе с другим — «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

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