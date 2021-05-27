Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»

С 15 июня начнется очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации. Продлится он до 11 ноября. За это время владельцы «еврономеров» могут растаможить свои машины по льготным ставкам налогообложения.
Так, Auto. RIA рассказывает о том, как могут измениться цены на машины с пробегом после начала этой растаможки.
Под льготы подпадают легковые авто в возрасте от 5 до 15 лет (с экостандартом не ниже «Евро-2»), и грузовые с полной массой до 3,5 тонны, в возрасте от 5 до 11 лет (с экостандартом Евро-5″). Главное условие — такое транспортное средство должно находиться в реестре таможенников в режиме «транзит» или «временный ввоз» по состоянию на
Юрист общественного объединения «АвтоЕвроСила» Иван Казачук сообщил, что, по подсчетам организации, в Украине находится около 900 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, а льготными условиями воспользуются 400−500 тысяч водителей таких авто. Уже сейчас в ГО за помощью в подготовке документов для «легализации» обратились около 14 тысяч водителей пока нерастаможенных машин, — и каждый день их количество растет.
В то же время он отметил, что, по его мнению, эта «акция для еврономеров» не окажет влияния на рыночные цены, поскольку конечная стоимость «легализованного» автомобиля, с учетом расходов на снятие с учета за рубежом, оформление «купчей», уплаты «добровольного взноса» в размере 8 500 грн, сертификации, услуг брокера и других сопроводительных расходов окажется примерно такой же, как и на аналогичные авто, которые уже есть на рынке.
Максимальная разница в меньшую сторону для среднестатистического «еврономера» может составлять до 500 долларов, да и то не в каждом случае.
По мнению специалистов, потенциальное количество автомобилей с иностранной регистрацией, которые по крайней мере теоретически могут быть «легализованы» по временным условиям с уменьшенными налогами и повлиять на ценообразование на вторичном рынке, не будет ключевым фактором. Более важным оказалось то, что конечная стоимость автомобилей, которые будут получать украинские документы, состоит не только из сниженного акциза и НДС, но и из значительного количества сопроводительных расходов, размер которых способен «подогнать» цены на такие авто до того же уровня, который есть на авторынке.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)6 ч. назад - 1903 2
Раскрыты все детали о новом бюджетном хите Redmi Note 8 2021Вчера, 00:01 - 1326 1
Посол ЕС назвал пять условий для успешного запуска рынка земли в УкраинеВчера, 14:01 - 446 1
Кто должен платить за поверку счетчиков газа3 ч. назад - 4436
Рынок недвижимости Украины имеет тенденцию к росту - экспертВчера, 21:09 - 2415
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)6 ч. назад - 1903 2
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотеке8 ч. назад - 855
На украинских дорогах появятся «лежачие полицейские» нового вида4 ч. назад - 752
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 346
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1484 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1401 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 841
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 806