Метро Киева меняет правила перевозки моноколес и самокатов

В метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов. На встрече присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители метрополитена.

Об этом пишет «Киевский метрополитен».

Моноколеса должны перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не загрязнить.

Самокаты. Все, которые складываются, рекомендовано складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не загрязнить.

Вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.

По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контролера.

Однако важно уведомить контролера, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.

Справка Finance.ua:

Вступило в силу решение Киевсовета, предусматривающее бесплатный провоз велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

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