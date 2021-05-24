Метро Киева меняет правила перевозки моноколес и самокатов

В метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов. На встрече присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители метрополитена.
Об этом пишет «Киевский метрополитен».
Моноколеса должны перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не загрязнить.
Самокаты. Все, которые складываются, рекомендовано складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не загрязнить.
Вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.
По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контролера.
Однако важно уведомить контролера, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.
Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.
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