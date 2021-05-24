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Украинцев обеспечат доступным жильем - закон вступил в силу

Украинцев обеспечат доступным жильем - закон вступил в силу

В Украине создают единую организацию с необходимым ресурсом, чтобы продолжить программу обеспечения жильем украинцев.

Соответствующий закон сегодня вступил в силу. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание «Голос Украины».

Что это означает. Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»). Последнее создали в 2020 году во исполнение задания Президента по реализации программы «Доступная ипотека».

Министерство финансов осуществит выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном Кабинетом Министров, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ПАО «Укрфинжилье».

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Закон внес изменения и в приложение № 2 к ЗУ о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд гривен. Таким образом, в бюджете на этот год предельный объем государственного долга вырастет на 20 млрд гривен.

Также в документе предусмотрели расходы:

  • на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен,
  • на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета Министров.

По решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и меры по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из госбюджета на финансирование мероприятий программы по борьбе с COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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