Украинцев обеспечат доступным жильем - закон вступил в силу

В Украине создают единую организацию с необходимым ресурсом, чтобы продолжить программу обеспечения жильем украинцев.
Соответствующий закон сегодня вступил в силу. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание «Голос Украины».
Что это означает. Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»). Последнее создали в 2020 году во исполнение задания Президента по реализации программы «Доступная ипотека».
Министерство финансов осуществит выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном Кабинетом Министров, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ПАО «Укрфинжилье».
Закон внес изменения и в приложение № 2 к ЗУ о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд гривен. Таким образом, в бюджете на этот год предельный объем государственного долга вырастет на 20 млрд гривен.
Также в документе предусмотрели расходы:
По решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и меры по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.
Также правительство может по согласованию с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из госбюджета на финансирование мероприятий программы по борьбе с COVID-19.
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