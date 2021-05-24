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Амаzon купила киностудию MGM за $8,45 млрд

Амаzon купила киностудию MGM за $8,45 млрд

Слухи о возможной покупке компанией Amazon киностудии MGM от издания Variety оказались на удивление точными — интернет-гигант действительно договорился о покупке, выложив предполагаемую сумму в $9 млрд. Если быть точным, то после переговоров между сторонами итоговая стоимость приобретения составила $8,45 млрд.

Для Amazon это второе по объему вложений приобретение после $13,7 млрд, которые она потратила на приобретение сети Whole Foods в 2017 году.

В Amazon уже заявили, что помогут MGM сохранить яркое наследие, открыв каталог классических фильмов студии более широкому кругу зрителей (у стримингового сервиса Amazon Prime более 200 млн подписчиков), а также пообещали поддерживать ее в основном виде деятельности — создании качественных фильмов и сериалов.

Студия MGM располагает солидным набором успешных франшиз, включая «Джеймс Бонд», «Рокки/Крид», «Робокоп», «Розовая Пантера». В библиотеку компании входят порядка 4000 фильмов, в том числе такие хиты, как «Молчание ягнят», «Великолепная семерка», «Четыре свадьбы и похороны». В свою очередь сериальное подразделение MGM TV располагает примерно 17 тыс. эпизодов сериалов, включая «Фарго», «Рассказ служанки», «Викинги», «Звездные врата» и др.

Интересно, что помимо оценки в $9 млрд некоторые эксперты оценивали стоимость MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) всего в $5-6 млрд, однако судя по финальной сумме, представителям киностудии удалось убедить интернет-гиганта в собственной ценности.

По материалам ITC.ua
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