День финансов: лучший депозит и дебетовая карта, цена проезда в Киеве, лишение права на субсидии

Среда, 26 мая: кто может лишится права на субсидии, и какую цену проезда установят в Киеве:
Кто лишится права на субсидии. Новые правила назначения и начисления субсидий вызывают много вопросов у существующих и потенциальных получателей. Министерство социальной политики Украины отобрало наиболее часто встречающиеся вопросы и подготовило исчерпывающие ответы. Кстати, Минрегион нашел способ уменьшить размер платежки за коммуналку.
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Проезд в столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20−25 гривен. Вместе с тем он не сказал, на какую сумму может подорожать проезд в Киеве. Ранее он сообщал, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева — 15 гривен.
Перевод пенсий. Кабмин решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, касающееся перевода пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Переход на карты будет правом, а не обязанностью.
Запрет на импорт электроэнергии. НКРЭКУ ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Россия, Беларусь), до 0 МВт до 1 октября 2021 года.
Квартира для инвестиции. Собственное жилье — необходимость и мечта многих украинцев. Когда есть своя квартира, человек чувствует себя увереннее, ведь в любой сложной ситуации у него есть тихая гавань. Для инвесторов покупка — это не решение квартирного вопроса, а возможность приумножить капитал. Как инвестировать и не остаться в дураках — в нашем новом материале:
Продолжая рассказывать о победителях церемонии награждения финансовых компаний — FinAwards 2021, которая состоялась 21 мая, мы представляем победителей в таких номинациях:
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