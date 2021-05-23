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День финансов: лучший депозит и дебетовая карта, цена проезда в Киеве, лишение права на субсидии

День финансов: лучший депозит и дебетовая карта, цена проезда в Киеве, лишение права на субсидии

Среда, 26 мая: кто может лишится права на субсидии, и какую цену проезда установят в Киеве:

Кто лишится права на субсидии. Новые правила назначения и начисления субсидий вызывают много вопросов у существующих и потенциальных получателей. Министерство социальной политики Украины отобрало наиболее часто встречающиеся вопросы и подготовило исчерпывающие ответы. Кстати, Минрегион нашел способ уменьшить размер платежки за коммуналку.

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Проезд в столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20−25 гривен. Вместе с тем он не сказал, на какую сумму может подорожать проезд в Киеве. Ранее он сообщал, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева — 15 гривен.

Перевод пенсий. Кабмин решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, касающееся перевода пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Переход на карты будет правом, а не обязанностью.

Запрет на импорт электроэнергии. НКРЭКУ ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Россия, Беларусь), до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

Квартира для инвестиции. Собственное жилье — необходимость и мечта многих украинцев. Когда есть своя квартира, человек чувствует себя увереннее, ведь в любой сложной ситуации у него есть тихая гавань. Для инвесторов покупка — это не решение квартирного вопроса, а возможность приумножить капитал. Как инвестировать и не остаться в дураках — в нашем новом материале:

Как выбрать квартиру для инвестиции 💰

Продолжая рассказывать о победителях церемонии награждения финансовых компаний — FinAwards 2021, которая состоялась 21 мая, мы представляем победителей в таких номинациях:

  • Лучший депозит. В номинации принимали участие банковские вклады в гривне сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения договора. В этой битве победителем вышел monobank со своим депозитом «Стандартный». Минимальная сумма вклада по нему — 1 тыс. грн. Дают 10% годовых. Оформить депозит можно буквально в несколько кликов в мобильном приложении.
  • Лучшая дебетовая карта. За звание лучшей дебетовой карты боролись 23 платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, которые могут быть использованы клиентами для осуществления платежных и кассовых операций исключительно за счет собственных средств клиентов. А лучшей в своем сегменте второй год подряд становится дебетовая карта ПУМБа «всеКарта» с нулевой комиссией.
  • Лучший руководитель маркетинга. В номинации участвовали руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, которые продемонстрировали успешные проекты в 2020-2021 гг. В тройке лидеров оказалась Анна Моисеева, директор по маркетингу компании CCLoan.
  • Лучшее дистанционное обслуживание. В этой номинации были банки, которые предоставляют клиентам технологии и сервисы, которые позволяют им проводить основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания. Победитель в лучшем дистанционном обслуживании Альфа-Банк. В тройке лидеров также monobank | Universal Bank и ПриватБанк.
По материалам Finance.UA
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