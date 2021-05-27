Требования к наименованию юридического лица

Название для юридического лица должно соответствовать установленным государством требованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.
«Решили создать юридическое лицо и теперь размышляете над его названием. Конечно, оно должно вам нравиться, а еще, возможно, соотноситься с деятельностью вашего предприятия. Но при этом надо помнить, что название юридического лица также должно соответствовать установленным государством требованиям. Они определены в профильном законе „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований“», — говорится в сообщении.
Что может быть в названии:
Что в наименовании юрлиц запрещается использовать:
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