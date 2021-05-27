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Требования к наименованию юридического лица

Требования к наименованию юридического лица

Название для юридического лица должно соответствовать установленным государством требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

«Решили создать юридическое лицо и теперь размышляете над его названием. Конечно, оно должно вам нравиться, а еще, возможно, соотноситься с деятельностью вашего предприятия. Но при этом надо помнить, что название юридического лица также должно соответствовать установленным государством требованиям. Они определены в профильном законе „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований“», — говорится в сообщении.

Что может быть в названии:

  • наименование юридического лица должно содержать информацию о его организационно-правовой форме (кроме государственных органов, органов местного самоуправления, органов власти АРК, государственных, коммунальных организаций, учреждений) и название;
  • название может состоять из собственного названия юридического лица, а также содержать информацию о цели деятельности, виде, способе образования, зависимости юридического лица и других сведений согласно требованиям к наименованию отдельных организационно-правовых форм юрлиц, установленным Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины и профильным законом;
  • наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица;
  • наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).

Что в наименовании юрлиц запрещается использовать:

  • полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований, или исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабинет Министров Украины, — в наименованиях юридических лиц частного права;
  • с перечнем полных и сокращенных исторических государственных наименований, которые запрещается использовать в наименованиях юридических лиц частного права, можно ознакомиться по ссылке
  • символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрет использования которых установлен Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»;
  • теермины, аббревиатуры, производные теермины, запрет использования которых предусмотрен законом.
По материалам Finance.UA
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