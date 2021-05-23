Фискалы разоблачили преступную схему, посредством которой выводилось в «тень» свыше 20 млн грн ежегодно

Государственная фискальная служба совместно с СБУ разоблачили преступную схему, с помощью которой выводилось в «тень» более 20 миллионов гривен ежегодно.

Об этом сообщает пресс служба ГФС на странице в Facebook.

Как отмечается, сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве совместно с СБУ в Винницкой области разоблачили преступную схему вывода в теневой оборот более 20 млн гривен ежегодно.

По предварительным данным следствия, в течение 2019-2021 годов организаторы противоправной схемы, под прикрытием деятельности общественной организации проводили незаконные финансовые операции с использованием интернет-магазина на территории Украины, в том числе города Киева и Винницкой области.



Фото: ГФС

По заключению Государственной службы финансового мониторинга Украины, ущерб от противоправной деятельности фигурантов составляет более 12 млн грн, из которых большая часть выведена на банковские счета за пределами страны, а остальное переведено в наличные через разветвленную сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей и присвоено.

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили около 50 печатей фиктивных субъектов хозяйствования, «черновую» бухгалтерию и документацию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.



Фото: ГФС

В рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ведутся следственные действия для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения ущерба, причиненного государству.