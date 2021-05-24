Раскрыты все подробности о Meizu Watch

Компания Meizu официально сообщила, что стартовал прием предварительных заказов на смарт-часы Meizu Watch, который должен быть представлен уже 31 мая в рамках официального мероприятия компании. Несмотря на то, что до презентации осталось еще несколько дней, нам известны все подробности относительно того, каким будет Meizu Watch.

Смарт-часы Meizu должны получить циферблат квадратной формы, что сделает его похожим на Apple Watch. Многие фанаты компании были этим возмущены, ведь они считали, что компания могла придумать и более оригинальный дизайн. Правда, программную платформу компания все-таки разработала сама – здесь будет установлена ​​Flyme for Watch.

За работу Meizu Watch будет ответственен флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100, а за автономность будет отвечать аккумулятор объемом 420 мАч. Уже известно, что у него будет поддержка быстрой зарядки мощностью 7.5W, а также eSIM и LTE.

Meizu Watch позволит отслеживать физическую активность, управлять воспроизведением музыки, а также измерять уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Кроме этого, ожидается наличие модуля NFC.