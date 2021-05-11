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Lenovo представила мощного и недорогого конкурента iPad

Lenovo представила мощного и недорогого конкурента iPad

Компания Lenovo официально представила в Китае планшет Xiaoxin Pad Pro 2021, который получился действительно интересным решением в плане характеристик. Официальная цена в Китае составляет 465 долларов, но первым покупателям он доступен за 390 долларов.

Планшет имеет металлический корпус толщиной 5.8 миллиметра. Он оснащен OLED-дисплеем с диагональю 11.5 дюйма и разрешением 2560 х 1600 пикселей, максимальной яркостью 420 нит и контрастностью 800000:1. Частота обновления составляет 90 Гц, есть поддержка DC Dimming, Dolby Vision и HDR10. Кроме этого, есть поддержка стилуса с 4096 степенями нажатия.

За работу планшета ответственен чипсет Qualcomm Snapdragon 870, в паре с которым работает оперативная память стандарта LPDDR5 и внутренняя память UFS 3.1 (объем оперативной составляет 6 ГБ, а внутренней – 128 ГБ). Основная камера включает основной сенсор 13 МП и дополнительный 8 МП.

Модель оснащена сканером отпечатков пальцев, интегрированным в кнопку включения, четырьмя динамиками JBL и операционной системой Android 11. За автономность ответственен аккумулятор объемом 8600 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Вес планшета составляет 485 граммов.

По материалам ITsider.
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