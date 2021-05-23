Кабмин и ПФУ планируют погасить 11 млрд пенсионного долга перед переселенцами

Пенсионный фонд подготовил проект постановления Кабинета Министров о Порядке выплаты пенсий, не выплаченных за период до месяца их возобновления, внутренне перемещенным лицам, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.
Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на проект документа, размещенного для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документом предусмотрено, что пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, производятся получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.
Как отмечается, реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. При этом отмечается, что расчет произведен для пенсионеров, которым производятся пенсионные выплаты.
«Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд гривен невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, не состоящих на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусматривать в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что правительство задолжало 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015—2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.
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