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Кабмин и ПФУ планируют погасить 11 млрд пенсионного долга перед переселенцами

Кабмин и ПФУ планируют погасить 11 млрд пенсионного долга перед переселенцами

Пенсионный фонд подготовил проект постановления Кабинета Министров о Порядке выплаты пенсий, не выплаченных за период до месяца их возобновления, внутренне перемещенным лицам, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на проект документа, размещенного для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Документом предусмотрено, что пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, производятся получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.

Как отмечается, реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. При этом отмечается, что расчет произведен для пенсионеров, которым производятся пенсионные выплаты.

«Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд гривен невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, не состоящих на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусматривать в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что правительство задолжало 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015—2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.

По материалам Finbalance
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