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Шмыгаль анонсировал подключение всей Украины к скоростному интернету

Шмыгаль анонсировал подключение всей Украины к скоростному интернету

В Украине планируют ввести комплексный государственный сервис в смартфоне для граждан.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Среди наших планов: подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой, перспективной технологии 5G. Развитие электронных доверительных услуг. На повестке дня Украина-ЕС есть заключение двустороннего соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль сказал, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами, и добавил, что именно расширение и углубление взаимосвязей является лучшей гарантией того, что взятый Украиной курс на построение современного европейского государства является достижимым.

Он также подчеркнул, что развитие системы государственного управления в Украине происходит в соответствии с европейскими принципами публичной администрации, разработанными программой ОЭСР/SIGMA.

«Это формирование профессиональной государственной службы. Это повышение способности министерств, которые должны стать лидерами в разработке политик. Что особенно актуально в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Также это повышение доступности и качества админуслуг», — отметил Глава Правительства.

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По материалам Finance.UA
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