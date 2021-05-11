Минфин предлагает новые изменения к порядку применения программных РРО

В Государственной налоговой службе были разработаны изменения, которые предлагаются к некоторым нормативно-правовым актам Минфина по применению регистраторов расчетных операций (РРО) и/или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зачем эти изменения? В ГНС отмечают, что проект приказа разработан с целью приведения нормативно-правовых актов Министерства финансов в соответствие с законами Украины № 1017 и № 1117, а также внесения необходимых технических правок.

Что предлагают изменить:

отменить обязанность субъекта хозяйствования, который проводит расчетные операции через РРО , обеспечивать соответствие сумм наличных средств на месте расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО , а в случае использования расчетной книжки – общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданным с начала рабочего дня; а также обязанность обеспечивать использование режима предварительного программирования РРО наименования, цены, количества товаров (за исключением подакцизных).

запретить использование ПРРО при оптовой и/или розничной торговле топливом.

разрешить устанавливать и применять ПРРО только на устройства, принадлежащее субъекту хозяйствования, на которого зарегистрировано ПРРО . Расчетные операции на таком ПРРО могут проводить только те лица, сертификаты электронных подписей и/или печатей которых внесены в Реестр в отношении такого ПРРО ;

урегулировать возможность применять в ПРРО , в том числе, усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати для заверения лицом, которое проводит расчетную операцию, расчетных документов и передачи информации от ПРРО на фискальный сервер ГНС ;

Читайте также: Как зарегистрировать программный РРО: советы от ГНС

регистрировать через ПРРО внесение или выдачу наличности с места проведения расчетов с использованием операций «служебное внесение» и «служебная выдача», если внесение или выдача не связаны с проведением расчетных операций;

урегулировать порядок формирования и выдачи фискальных номеров фискальным сервером ГНС , получения ПРРО таких фискальных номеров;

предусматривать, что в заявлении будут указывать локальный ПРРО номер, который присваивается такому ПРРО субъектом хозяйствования. Локальный номер ПРРО составляет числовой номер, он будет уникальным среди номеров, которые присваиваются субъектом хозяйствования в произвольном порядке ПРРО для его регистрации и применения в соответствующей хозяйственной единице. Локальный номер ПРРО будет сохраняться за ПРРО до даты отмены регистрации ПРРО .

Кстати, больше важных новостей и полезной информации в удобном формате – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫