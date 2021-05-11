Минфин предлагает новые изменения к порядку применения программных РРО

В Государственной налоговой службе были разработаны изменения, которые предлагаются к некоторым нормативно-правовым актам Минфина по применению регистраторов расчетных операций (РРО) и/или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зачем эти изменения? В ГНС отмечают, что проект приказа разработан с целью приведения нормативно-правовых актов Министерства финансов в соответствие с законами Украины № 1017 и № 1117, а также внесения необходимых технических правок.
Что предлагают изменить:
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