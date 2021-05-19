Основные препятствия на пути к цифровой трансформации украинских компаний (опрос)

Зарегулированность, дефицит средств и низкая цифровая грамотность мешают компаниям на пути к цифровой трансформации.
Такие выводы сделаны по результатам исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
«Мы наблюдаем динамичный рост украинского ІТ-рынка. Однако существуют определенные барьеры, которые тормозят развитие цифровизации из-за довольно сложного регулирования отрасли, эмиграции специалистов, слабой инфраструктурной поддержки новых проектов, ограничения на использование облачных технологий в госсекторе и тому подобное. Это подтверждают и результаты экспертного исследования», — прокомментировал директор SAP Ukraine Максим Матяш.
Общий уровень цифровой трансформации компаний:
В то же время подавляющее большинство, а именно 89% опрошенных указали, что корпоративная стратегия их компании содержит цели цифровой трансформации.
К топ-3 барьерам, препятствующим развитию цифровой трансформации в бизнесе, директора компаний отнесли:
Инфографика: ЕБА
Бизнес инвестирует в развитие цифровых технологий. По результатам опроса, приоритетными инвестициями в этом направлении являются взаимодействие с клиентами (CRM, электронная коммерция, автоматизация маркетинга) — 75% компаний, анализ данных — 55%, управление взаимодействием с сотрудниками (базовые HR-процессы, управление талантами, цифровое рабочее место) — 48%.
Инфографика: ЕБА
Цифровое развитие государства:
Среди наиболее распространенных электронных государственных сервисов лучше всего респонденты индекса оценили работу единого портала государственных услуг «Дія».
Хуже всего среди составляющих индекса бизнес оценил уровень развития цифровой инфраструктуры, а также уровень цифровой инклюзии в Украине.
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