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Основные препятствия на пути к цифровой трансформации украинских компаний (опрос)

Основные препятствия на пути к цифровой трансформации украинских компаний (опрос)

Зарегулированность, дефицит средств и низкая цифровая грамотность мешают компаниям на пути к цифровой трансформации.

Такие выводы сделаны по результатам исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

«Мы наблюдаем динамичный рост украинского ІТ-рынка. Однако существуют определенные барьеры, которые тормозят развитие цифровизации из-за довольно сложного регулирования отрасли, эмиграции специалистов, слабой инфраструктурной поддержки новых проектов, ограничения на использование облачных технологий в госсекторе и тому подобное. Это подтверждают и результаты экспертного исследования», — прокомментировал директор SAP Ukraine Максим Матяш.

Общий уровень цифровой трансформации компаний:

  • 47% директоров оценили уровень цифрового развития своего бизнеса как умеренный;
  • 39% считают, что он является высоким;
  • 5% – очень высоким;
  • 9% респондентов считают, что уровень цифровой трансформации их компаний является низким.

В то же время подавляющее большинство, а именно 89% опрошенных указали, что корпоративная стратегия их компании содержит цели цифровой трансформации.

К топ-3 барьерам, препятствующим развитию цифровой трансформации в бизнесе, директора компаний отнесли:

  • зарегулированность и неэффективное законодательство;
  • недостаточное финансирование;
  • низкую цифровую грамотность.


Инфографика: ЕБА

Бизнес инвестирует в развитие цифровых технологий. По результатам опроса, приоритетными инвестициями в этом направлении являются взаимодействие с клиентами (CRM, электронная коммерция, автоматизация маркетинга) — 75% компаний, анализ данных — 55%, управление взаимодействием с сотрудниками (базовые HR-процессы, управление талантами, цифровое рабочее место) — 48%.


Инфографика: ЕБА

Цифровое развитие государства:

  • 55% удовлетворительно оценивают объем и качество предоставления государственных е-услуг;
  • 38% считают, что уровень предоставления таких услуг является низким или очень низким;
  • 7% оценили предоставление государственных электронных услуг на высоком уровне.

Среди наиболее распространенных электронных государственных сервисов лучше всего респонденты индекса оценили работу единого портала государственных услуг «Дія».

Хуже всего среди составляющих индекса бизнес оценил уровень развития цифровой инфраструктуры, а также уровень цифровой инклюзии в Украине.

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По материалам Finance.UA
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