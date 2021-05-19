В Украину прибыла закупленная за бюджетные деньги партия вакцины Pfizer

В Украину в среду, 26 мая, прибыла очередная партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, закупленная за государственные средства. Информацию об этом подтвердили в международном аэропорту «Киев» имени Сикорского (Жуляны).
По словам собеседника УНН в аэропорту, на данный момент партия вакцин разгружается. Самолет с вакциной прибыл в аэропорт после 10:00.
По данным Минздрава Украины, это — первая партия вакцин производства Pfizer/BioNTech, закупленная за средства государственного бюджета. Объемы партии в ведомстве не уточнили.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
По данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 97 000 человек. При этом в целом сделали уже 1,084 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 16 тысяч, большинство из них — второй дозой.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).
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