На украинских дорогах появятся «лежачие полицейские» нового вида

В Одессе решили по-новому бороться с любителями превышать скорость.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на слова депутата Одесского горсовета Сергея Данилюка.

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Речь идет о так называемых берлинских подушках (Berlin Kissen) — искусственных неровностях пирамидообразной формы. В отличие от обычных лежачих полицейских, такие заграждения перекрывают не всю ширину дороги, а лишь ее центральную часть.

Таким образом, их задача сводится к тому, чтобы останавливать «лихачей» на легковушках — общественный транспорт и иная техника с широкой колеей смогут беспрепятственно проезжать через такие подушки, без дискомфорта для пассажиров.

Первым делом их установят в Одессе на площади Деревянко, которую давно облюбовали местные стритрейсеры. Кроме того, на этом участке из-за них очень часто происходят ДТП.

В итоге, муниципальный департамент транспорта, связи и организации дорожного движения решил установить заграждение нового вида — пока в качестве эксперимента.

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К слову, берлинские подушки впервые появились в столице Германии, именно этим и объясняется их название. Однако распространены такие лежачие полицейские не только в ФРГ, но и в других странах Западной и Северной Европы.

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