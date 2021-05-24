Какие основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя

Основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя определены в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины.

Об этом сообщают в ГНС.

Основания для прекращения трудового договора:

изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата сотрудников;

выявленное несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы;

систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;

восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу;

появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу;

призыв или мобилизации собственника – физического лица во время особого периода;

установление несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания;

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения), его заместителями, главным бухгалтером предприятия, учреждения, организации, его заместителями;

виновные действия руководителя предприятия, учреждения, организации, в результате чего заработная плата выплачивалась несвоевременно или в размерах ниже установленного законом размера минимальной заработной платы;

виновные действия работника, непосредственно обслуживающего денежные, товарные или культурные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны собственника или уполномоченного им органа;

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;

пребывание вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700- VII (далее — Закон № 1700) в прямом подчинении у близкого человека;

наличие у работника реального или потенциального конфликта интересов, который имеет постоянный характер и не может быть урегулирован другим способом, предусмотренным Законом № 1700;

прекращение полномочий должностных лиц.

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