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Какие основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя

Какие основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя

Основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя определены в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины.

Об этом сообщают в ГНС.

Основания для прекращения трудового договора:

  • изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата сотрудников;

  • выявленное несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы;
  • систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
  • прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
  • неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;
  • восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу;
  • появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
  • совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу;
  • призыв или мобилизации собственника – физического лица во время особого периода;
  • установление несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания;
  • однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения), его заместителями, главным бухгалтером предприятия, учреждения, организации, его заместителями;
  • виновные действия руководителя предприятия, учреждения, организации, в результате чего заработная плата выплачивалась несвоевременно или в размерах ниже установленного законом размера минимальной заработной платы;
  • виновные действия работника, непосредственно обслуживающего денежные, товарные или культурные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны собственника или уполномоченного им органа;
  • совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;
  • пребывание вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700-VII (далее — Закон № 1700) в прямом подчинении у близкого человека;
  • наличие у работника реального или потенциального конфликта интересов, который имеет постоянный характер и не может быть урегулирован другим способом, предусмотренным Законом № 1700;
  • прекращение полномочий должностных лиц.

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По материалам Finance.UA
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