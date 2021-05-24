Упрощенцы 1 и 2 групп на время отпуска или болезни освобождаются от уплаты единого налога

В соответствии с пунктом 295.5 статьи 295 Налогового кодекса Украины, плательщики единого налога первой и второй групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Кировоградской области.
При этом, если болезнь началась до 20 числа месяца и закончился в следующем месяце, то такой плательщик освобождается от уплаты единого налога только за календарный месяц, в котором начал болеть, а за следующий календарный месяц, в котором в соответствии с листком нетрудоспособности болезнь закончилась, уплачивает единый налог в соответствии с нормами Налогового кодекса.
Об отпуске или отпуске в связи временной нетрудоспособностью предприниматель уведомляет налоговый орган, подав заявление в произвольной форме с обязательным добавлением копии листка нетрудоспособности.
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