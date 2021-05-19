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«Укравтодор» перекрывает для ремонта участки важных трасс в Киевской области

«Укравтодор» перекрывает для ремонта участки важных трасс в Киевской области

«Укравтодор» с 25 мая перекрыл для ремонта участки трасс М-05 (Киев-Одесса) и М-06 (Киев-Чоп).

Об этом говорится на официальном Facebook-странице организации.

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Отмечается, что ограничение движения для транспорта продлится до 1 июня.

«Сейчас строительство двух развязок на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровую установку», — говорится в сообщении.

Где именно и на какой период перекрывается движение:

  • М-06 Киев — Чоп — км 21 +767 (Стоянка) — левый проезд в направлении Киева закрыт на период с 25 мая (с 6:00) по 1 июня (17:00). Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении г. Львов);
  • М-05 Киев — Одесса км 15 + 390 с. Чабаны с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00) правый проезд в направлении г. Одесса закрыт. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении г. Киев).

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам ТСН
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