«Укравтодор» перекрывает для ремонта участки важных трасс в Киевской области

«Укравтодор» с 25 мая перекрыл для ремонта участки трасс М-05 (Киев-Одесса) и М-06 (Киев-Чоп).
Об этом говорится на официальном Facebook-странице организации.
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Отмечается, что ограничение движения для транспорта продлится до 1 июня.
«Сейчас строительство двух развязок на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровую установку», — говорится в сообщении.
Где именно и на какой период перекрывается движение:
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
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