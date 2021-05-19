Кабмин хочет обязать ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, который обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям присылать гражданам аварийные оповещения. Законопроект зарегистрирован под № 4407.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Документ упорядочивает отнесение объектов к объектам повышенной опасности (ОПО).

Отменяется согласование плана локализации и ликвидации аварий. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы исполнительной власти.

Декларация безопасности на объекте повышенной опасности отменяется. Ее хотят заменить на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законопроекте распределяют ОПО на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

«Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо ІІІ не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПО), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)», — указано в пояснительной записке.

Это позволит обеспечить по каждому классу ОПО соответствующий уровень вмешательства госорганов и применить конкретные условия для контроля за деятельностью предприятий.