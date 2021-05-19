0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Кабмин хочет обязать ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения

Кабмин хочет обязать ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, который обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям присылать гражданам аварийные оповещения. Законопроект зарегистрирован под № 4407.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Документ упорядочивает отнесение объектов к объектам повышенной опасности (ОПО).

Отменяется согласование плана локализации и ликвидации аварий. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы исполнительной власти.

Декларация безопасности на объекте повышенной опасности отменяется. Ее хотят заменить на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законопроекте распределяют ОПО на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

«Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо ІІІ не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПО), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)», — указано в пояснительной записке.

Это позволит обеспечить по каждому классу ОПО соответствующий уровень вмешательства госорганов и применить конкретные условия для контроля за деятельностью предприятий.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.