iPhone 13 Pro с новой камерой показали на новых изображениях

Основным отличием Apple iPhone 13 Pro от актуальной модели станет размер «челки» и дизайн камеры. Эти и другие детали будущего смартфона показал на серии качественных рендеров сетевой источник под ником @LeaksApplePro.

Изображение лицевой панели гаджета демонстрируют уменьшение ширины выреза в его экране. Тыльная камера будущей новинки, наоборот, выглядит больше по сравнению с предшественником. Согласно источнику, края выступа модуля при этом станут более плавными.



В другом концепт-дизайн iPhone 13 Pro мало чем отличается от актуальных флагманов Apple. В комментарии к своей публикации инсайдер заверил, что металлические плоские грани устройства будут обработаны так, чтобы отпечатки пальцев на них были почти незаметны.



Автор изображений также отметил, что некоторые из представленных деталей внешнего вида iPhone 13 Pro могут быть изменены перед запуском смартфона в массовое производство. Презентация новинок Apple ожидается осенью текущего года.