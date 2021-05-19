Увольнение с публичной службы: в каких случаях не нужно подавать декларацию

Если вы решили завершить работу на публичной службе, то в целом вам нужно подать 2 типа декларации – «перед увольнением» и «после увольнения».

Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram-канале.

Декларацию «перед увольнением» нужно подать в течение 20 рабочих дней со дня увольнения. Она будет охватывать период, который не был охвачен декларациями, которые субъект декларирования подавал ранее.

Декларацию «после увольнения» нужно подать на следующий год после увольнения в период кампании декларирования. То есть с 1 января по 31 марта следующего года после увольнения.

В каких случаях декларации типов «перед увольнением» и «после увольнения» не нужно подавать:

если до 1 апреля следующего года после увольнения с должности субъект декларирования вновь начинает деятельность на государственной службе, то он подает ежегодную декларацию за прошлый год;

если лицо перестает быть субъектом декларирования (например, согласно изменениям, внесенным в закон, или в связи с изменением статуса юридического лица публичного права на юридическое лицо частного права) декларации подавать не нужно. Ведь в этих случаях лицо теряет статус субъекта декларирования, и требования финансового контроля больше не распространяются на него,

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если публичный служащий переведен на другую должность государственной службы/стал победителем конкурса и уволился с работы и был принят в другой орган в течение 20 календарных дней декларации «перед увольнением» и «после увольнения» не подаются;

в случае, если лицо занимало одновременно две должности, которые обусловили обязанность подавать декларацию, но в течение года оно уволилось или иным образом прекратило находиться на одной из таких должностей, декларации «перед увольнением» и «после увольнения» не подаются (поскольку лицо продолжает выполнять деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления или приравненную Законом к ней деятельность).

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