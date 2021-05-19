Увольнение с публичной службы: в каких случаях не нужно подавать декларацию

Если вы решили завершить работу на публичной службе, то в целом вам нужно подать 2 типа декларации – «перед увольнением» и «после увольнения».
Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram-канале.
Декларацию «перед увольнением» нужно подать в течение 20 рабочих дней со дня увольнения. Она будет охватывать период, который не был охвачен декларациями, которые субъект декларирования подавал ранее.
Декларацию «после увольнения» нужно подать на следующий год после увольнения в период кампании декларирования. То есть с 1 января по 31 марта следующего года после увольнения.
В каких случаях декларации типов «перед увольнением» и «после увольнения» не нужно подавать:
Читайте также: Какую декларацию нужно подавать для работы на госслужбе – объяснение НАПК
Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1794 15
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка11 ч. назад - 5636 10
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью10 ч. назад - 848 7
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью7 ч. назад - 573 5
На обслуживание госдолга ушла каждая седьмая гривна из доходов бюджета7 ч. назад - 264 5
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum9 ч. назад - 5764 4
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка11 ч. назад - 5636 10
Прогноз курса доллара от украинских банкиров: сколько будет стоить гривна летомВчера, 21:24 - 2840 1
Самые популярные легковые авто с ГБО в апреле (инфографика)12 ч. назад - 2691
Самые технологичные банки Украины — FinAwards2021Вчера, 21:00 - 937 1
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 923 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноПозавчера, 10:35 - 892 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 642
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 668
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 943