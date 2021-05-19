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Ущерб 4 млн грн. Криворожский горсовет уличили в махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус

Ущерб 4 млн грн. Криворожский горсовет уличили в махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус

Государственная фискальная служба Украины разоблачила махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус в Криворожском горсовете.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС на странице в Facebook.

“В Кривом Роге сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, во время расследования уголовного производства, разоблачили незаконную схему закупки медицинского оборудования”, – сказано в сообщении.

Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 3,5 раза.

Размер ущерба местному бюджету составляет около 4 млн грн.

Сейчас идет обыск с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновых записей о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств.


Фото: ГФС

По материалам Finance.UA
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