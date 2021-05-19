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Электронное правосудие в Украине: закон о поэтапном введении вступает в силу

Электронное правосудие в Украине: закон о поэтапном введении вступает в силу

В Украине вводят электронное правосудие. Закон о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) вступает в силу с 25 мая 2021 года.

Документ опубликован в издании «Голос Украины».

Как должно было быть:

  • ожидалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года;
  • в Верховной Раде объясняли, что препятствием стал ряд факторов, одним из ключевых из которых была неготовность всего объема модулей (подсистем) ЕСИТС к полноценному стабильному функционированию.

Что теперь? Этот закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным. Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

О начале запуска Единой судебной системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в «Голосе Украины» и на веб-портале судебной власти.

«Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)», — говорится в законе.

Справка Finance.ua:

  • ВР приняла во втором чтении законопроект № 3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

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По материалам Finance.UA
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