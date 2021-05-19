Электронное правосудие в Украине: закон о поэтапном введении вступает в силу

В Украине вводят электронное правосудие. Закон о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) вступает в силу с 25 мая 2021 года.
Документ опубликован в издании «Голос Украины».
Как должно было быть:
Что теперь? Этот закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным. Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).
О начале запуска Единой судебной системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в «Голосе Украины» и на веб-портале судебной власти.
«Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)», — говорится в законе.
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