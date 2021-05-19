В деле «ВиЭйБи Банка» сообщили о подозрении еще 7 лицам – НАБУ

24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):

заместителю начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

директору юридического департамента Национального банка Украины;

главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).