В деле «ВиЭйБи Банка» сообщили о подозрении еще 7 лицам – НАБУ

24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):
заместителю начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
директору юридического департамента Национального банка Украины;
главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).
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