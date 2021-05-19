Бизнес теряет 1 млн грн на акцизных марках — ЕБА

Полиграфический комбинат «Украина» вопреки обязательствам, возложенным на него правительством, отказывается обеспечить выдачу новых марок акцизного налога для алкогольных напитков вместо возвращенных марок старого образца.
Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).
По оценкам экспертов ЕБА, количество невыданных акцизных марок нового образца достигает 6 млн, что в денежном эквиваленте превышает 1 млн грн.
В Ассоциации напомнили, что в прошлом году постановлением № 74 Кабинет министров ввел новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков. Была предусмотрена процедура обмена марок старого образца на новые – правительство обязало комбинат «Украина» провести обмен до 31 августа 2020 года.
С просьбой урегулировать ситуацию ЕБА письменно обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю.
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