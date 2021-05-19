Налоговая в І квартале существенно перевыполнила показатели по поступлениям в бюджет

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в январе-марте 2021 года перевыполнила индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета на 6,2%, или на 7,6 млрд грн, рост поступлений по сравнению с прошлым годом — на 16,1%, или на 17,9 млрд гривен.
Как передает Укринформ, об этом сообщает прессслужба ГНС.
«В I квартале 2021 года ГНС существенно перевыполнены индикативные показатели по поступлениям в бюджет. При этом фиксируется и рост поступлений по сравнению с прошлым годом. Индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета перевыполнен на 6,2%, или на 7,6 млрд грн, рост поступлений по сравнению с прошлым годом — на 16,1%, или на 17,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
В ГНС отмечают, что весомым является рост поступлений НДС с произведенных в Украине товаров. Рост к прошлому году — почти в 1,5 раза, индикатив перевыполнен на 12,3%, сверх индикатива поступило 4,2 млрд грн НДС.
«Результаты работы в первом квартале 2021 года демонстрируют, что положительная тенденция по обеспечению поступлений в бюджет, которая была начата в прошлом году, сохраняется. И это не случайный результат, не стечение обстоятельств, это последствия нашей системной работы», — подчеркнул заместитель главы ГНС Евгений Олейников.
В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%. По платежам, взимание которых контролирует ГНС, поступления составили 507,5 млрд грн, или 110,7%, что на 49,2 млрд грн больше годовой росписи.
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