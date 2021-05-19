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Минюст разработал процедуру проверки законности происхождения средств на покупку земли

Минюст разработал процедуру проверки законности происхождения средств на покупку земли

Министерство юстиции уже разработало процедуру проверки законности происхождения средств лица, заключающего соглашение о покупке земельного участка.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля».

«Предполагается проверка законности средств лица, заверяющего договор на покупку земельного участка. Минюст подготовил соответствующее положение, и оно на утверждении в кабмине», – заявил Сольский.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.
  • В 2020 году в Украине арендная плата за сельскохозяйственные земли выросла в среднем на 6,5% и составляет 3378 грн за гектар.
  • В Координационном центре по оказанию правовой помощи предоставили консультацию по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения.

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По материалам УКРИНФОРМ
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