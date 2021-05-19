Минюст разработал процедуру проверки законности происхождения средств на покупку земли

Министерство юстиции уже разработало процедуру проверки законности происхождения средств лица, заключающего соглашение о покупке земельного участка.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля».

«Предполагается проверка законности средств лица, заверяющего договор на покупку земельного участка. Минюст подготовил соответствующее положение, и оно на утверждении в кабмине», – заявил Сольский.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.

В 2020 году в Украине арендная плата за сельскохозяйственные земли выросла в среднем на 6,5% и составляет 3378 грн за гектар.

В Координационном центре по оказанию правовой помощи предоставили консультацию по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения.

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