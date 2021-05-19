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Huawei заявила, что не будет выпускать автомобили и инвестировать в их производство

Huawei заявила, что не будет выпускать автомобили и инвестировать в их производство

Хотя Huawei неоднократно заявляла о том, что не намерена выпускать собственные машины и непосредственно участвовать в автопроизводстве, соответствующие слухи продолжают появляться в Сети.

По данным китайских СМИ, техногигант выступил с очередным опровержением.

Как утверждают в Huawei, долговременная стратегия развития компании утверждена ещё в 2018 году и не предусматривает непосредственного участия в производстве автомобилей или электромобилей.

В Huawei заявили, что индустрия нуждается не в машинах под брендом Huawei, а в информационных технологиях компании, накопленных за 30 с лишним лет работы — они действительно могут помочь автопроизводителям. При этом компания не инвестировала в бизнесы, занимающиеся выпуском автомобилей, не будет делать этого в будущем и не будет приобретать долю в производстве, а все слухи на данную тему не заслуживают доверия.

По данным Huawei, она выбрала китайские BAIC, Changan и Guangzhou Automobile в качестве стратегических партнёров и будет поддерживать выпуск машин под их суббрендами. Машины с системами автономного вождения, разработанными Huawei, с позволения последней могут использовать логотип «HI» — «Huawei Inside».

Кроме того, в рамках сотрудничества с Jinconcelis — дочерним предприятием Chongqing Xiaokang Group, Huawei является поставщиком электронных компонентов для моделей Celes SF5 и HiCar, а некоторые магазины компании в связи с её сложным положением на рынке смартфонов могут продавать соответствующие автомобили. Этим сотрудничество IT-компании и автопроизводителей и ограничивается.

По материалам 3dnews.ru
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