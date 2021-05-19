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Private banking ПриватБанка для IT-специалистов получил первое место на FinAwards-2021

Private banking ПриватБанка для IT-специалистов получил первое место на FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

В номинации на лучший Private banking участвовали комплексные предложения банков для состоятельных клиентов с уровнем дохода существенно выше среднего, которые предусматривают выдачу премиальных карт, а также индивидуальное обслуживание и наличие привилегий Life Style поддержки (консьерж сервис, услуги в аэропортах, дисконтные программы luxury, прочее).

Кто победил? За титул лучшего боролись 19 банков. ПриватБанк обошел их все. Второе место досталось monobank, а третье — ПУМБ.

«Мы участвуем во всех FinAwards с самого основания этой премии и всегда побеждаем во многих номинациях. За нас голосует не только экспертное жюри, но и клиенты. А это значит, что клиенты действительно довольны нашим сервисом, нашими продуктами», — говорит директор розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.


Директор розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко с наградой FinAwards-2021

Пятерку лидеров замыкают Ощадбанк и Альфа-Банк.

А победить ПриватБанку помогла карта Visa Signature для IT-специалистов.

Эта карта не имеет комиссии за обслуживание для высокодоходных специалистов сферы информационных технологий. Открытие счетов тоже бесплатно.

VIP-сервисы включают в себя консьерж-сервис банка, пакет TRAVEL: организация поездок, 10 сертификатов по 500 грн в один из ресторанов Борисполя, бесплатные LoungeKey — 10 в год, страховку на $ 500 тыс. на 5 членов семьи.

«Это очень удачный проект. В течение 4 месяцев мы привлекли на обслуживание более 16 тысяч IT-специалистов — весьма требовательных клиентов. Это грандиозный успех. Мы остаемся лидерами в privat-сегменте. Доля рынка банка в премиум-картах около 30%», — резюмирует Дмитрий Мусиенко.

По материалам Finance.UA
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