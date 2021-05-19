Объем выданных «Доступных кредитов 5-7-9%» превысил 42 миллиарда

С начала программы «Доступные кредиты» под 5, 7 и 9% профинансировано займов на 42,2 миллиарда гривен, за неделю снова выдали кредитов более чем на миллиард.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«С момента старта Государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ уполномоченные банки выдали 16 434 кредита на общую сумму в 42,2 млрд грн», — сказано в сообщении.
Из них:
За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 524 кредита на общую сумму 1,4 млрд грн.
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30-ю банками.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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