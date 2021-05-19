УНИКА Украина – лидер страховой отрасли 2020

19 мая 2021 года журнал «Insurance TOP» провел ежегодную презентацию, посвященную итогам страхового рынка и церемонию награждения Лидеров 2020 года.
Презентация Insurance TOP является одним из наиболее значимых мероприятий на страховом рынке Украины, что уже 11-й год подряд подтверждает высокий уровень внимания к этому событию как со стороны топ менеджеров страховой отрасли, так и со стороны представителей органов государственной власти.
Страховые компании небанковской финансовой группы УНИКА Украина были награждены почетными Дипломами лидеров отрасли 2020 года.
Страховая компания «УНИКА» получила Дипломы лидера в категориях «Страховые выплаты», «Корпоративное страхование» и «Медицинское страхование – по объему премий и выплат».
Страховая компания «УНИКА Жизнь» получила Дипломы лидера в категориях «Корпоративное страхование жизни» и «Банковское страхование жизни».
«Несмотря на кризисную ситуацию, в прошлом году УНИКА Украина достигла значительных результатов – прежде всего, благодаря системной работе предыдущих лет и значительным инвестициям, в том числе, в технологии, риск-менеджмент и оптимизацию процессов. Огромную роль сыграли слаженные действия всей большой команды УНИКА, за что я еще раз хочу искренне поблагодарить моих коллег», – подчеркнула Елена Улье, Председатель Правления УНИКА Украина.
Журнал «Insurance Top» – единственный профессиональный открытый источник информации на рынке страхования, основанный на официальной статистике страховых компаний, который ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.
Справка UNIQA в Украине:
UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «УНИКА» и «УНИКА Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «УНИКА» обладатель Customer’s Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.
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