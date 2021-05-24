Huawei и Viber расширят партнерство после успеха мессенджера в AppGallery

Приложение для обмена сообщениями Viber является одним из самых популярных мессенджеров не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня оно работает в 190 странах и предлагает голосовые и видеозвонки, обмен текстовыми сообщениями в приватных и групповых чатах и другие услуги.
Как стало известно, за 18 месяцев с момента появления Viber в AppGallery мессенджер скачали более 62 млн раз. В пятерку лидеров по количеству пользователей входит и Украина. Поэтому Huawei продолжает сотрудничество с Viber, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями.
Одним из факторов успеха Viber в AppGallery стала готовность компании принять стратегию Huawei «Global+Local», направленную на развитие отношений с поставщиками приложений, чьи решения оказывают людям качественные, ориентированные на местные особенности услуги.
Многие популярные приложения предлагают глобальные услуги, но они не всегда синхронизированы с потребностями локальных пользователей. Компания Viber с ее впечатляющим глобальным охватом тесно сотрудничала с нами, чтобы удовлетворить особые потребности клиентов там, где они находятся. И это принесло огромные дивиденды. Бренд Viber является примером для подражания для других поставщиков приложений в AppGallery,
— комментирует Дерек Ю (Derek Yu), вице-президент Huawei в регионе CEE & Nordic в подразделении Huawei Consumer Business Group.
В рамках партнерства Viber выпустил кастомизированное обновление своей программы. Пользователи, загрузившие последнюю версию Viber в AppGallery, получат бесплатный доступ ко всем наборам стикеров.
Партнерство также прокомментировали и в компании Viber: «Мы очень рады, что нашим партнером стал Huawei, ведущий игрок рынка. Также приятно, что клиентам нравится наше приложение. Согласно данным загрузок Viber, наши усилия оправдывают себя, а партнерство дает результаты. Мы уверены, что у нашего сотрудничества большое будущее», — сказал Атанас Райков, директор по развитию бизнеса Rakuten Viber.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектПозавчера, 08:00 - 1225 7
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)Вчера, 14:03 - 1804 6
Реальная зарплата украинцев за год увеличилась почти на 30%Вчера, 17:00 - 581 3
В Минэкономики прокомментировали остановку поставок бензина из БеларусиВчера, 20:07 - 524 3
Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафовПозавчера, 15:30 - 1005 3
Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение МинюстаВчера, 08:00 - 1886
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)Вчера, 14:03 - 1804 6
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правленияВчера, 10:00 - 1364 1
ЕС одобрил изменения в визовой системеВчера, 15:00 - 1037
Минцифры открыло доступ к финотчетности компанийВчера, 11:10 - 992
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Позавчера, 12:31 - 263
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1401 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1302 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 799
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 785