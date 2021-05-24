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Huawei и Viber расширят партнерство после успеха мессенджера в AppGallery

Huawei и Viber расширят партнерство после успеха мессенджера в AppGallery

Приложение для обмена сообщениями Viber является одним из самых популярных мессенджеров не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня оно работает в 190 странах и предлагает голосовые и видеозвонки, обмен текстовыми сообщениями в приватных и групповых чатах и другие услуги.

Как стало известно, за 18 месяцев с момента появления Viber в AppGallery мессенджер скачали более 62 млн раз. В пятерку лидеров по количеству пользователей входит и Украина. Поэтому Huawei продолжает сотрудничество с Viber, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями.

Одним из факторов успеха Viber в AppGallery стала готовность компании принять стратегию Huawei «Global+Local», направленную на развитие отношений с поставщиками приложений, чьи решения оказывают людям качественные, ориентированные на местные особенности услуги.

Многие популярные приложения предлагают глобальные услуги, но они не всегда синхронизированы с потребностями локальных пользователей. Компания Viber с ее впечатляющим глобальным охватом тесно сотрудничала с нами, чтобы удовлетворить особые потребности клиентов там, где они находятся. И это принесло огромные дивиденды. Бренд Viber является примером для подражания для других поставщиков приложений в AppGallery,
— комментирует Дерек Ю (Derek Yu), вице-президент Huawei в регионе CEE & Nordic в подразделении Huawei Consumer Business Group.

В рамках партнерства Viber выпустил кастомизированное обновление своей программы. Пользователи, загрузившие последнюю версию Viber в AppGallery, получат бесплатный доступ ко всем наборам стикеров.

Партнерство также прокомментировали и в компании Viber: «Мы очень рады, что нашим партнером стал Huawei, ведущий игрок рынка. Также приятно, что клиентам нравится наше приложение. Согласно данным загрузок Viber, наши усилия оправдывают себя, а партнерство дает результаты. Мы уверены, что у нашего сотрудничества большое будущее», — сказал Атанас Райков, директор по развитию бизнеса Rakuten Viber.

По материалам Телеканал новин 24
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