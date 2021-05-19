В I квартале Украина импортировала автотранспорта на 1,2 млрд долларов

За первые три месяца текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 136,8 тыс. ед. автотранспортных средств.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Такой импорт обошелся Украине в 1 млрд 170 млн долларов США. Это почти на $176 млн больше, чем годом ранее, когда было ввезено 127,2 тыс. ед. автотранспорта.
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Количественный рост импорта автотранспорта произошел за счет легковых автомобилей. В I квартале 2021 года импортеры ввезли 125,8 тыс. легковых автомобилей (+9% к аналогичному периоду прошлого года). На приобретение этих машин импортеры потратили $930,6 млн.
В то же время на 40% сократились внешние закупки автобусов, которых в этом году завезли 297 шт. на $9,1 млн. Импорт грузовых и спецавто снизился на 1% до 10777 шт. При этом их общая таможенная стоимость оказалась выше на $70 млн. от прошлогодней и составила $230,2 млн.
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