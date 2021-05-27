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Samsung раскрыла детали о бюджетном Galaxy Tab A7 Lite

Samsung раскрыла детали о бюджетном Galaxy Tab A7 Lite

Компания Samsung готовится к выпуску нового ультрабюджетного планшета Galaxy Tab A7 Lite. Если раньше в Сети появлялись неофициальные изображения новинки, то сейчас компания Samsung сама опубликовала официальные пресс-рендеры модели. Они были раскрыты латвийским региональным подразделением Samsung, которое опубликовало три варианта чехлов для планшета, на которых видно сам планшет.

Ожидается, что Samsung Galaxy Tab A7 Lite станет логичным преемником Galaxy Tab A 8.0, который был презентован в 2019 году. Модель должна получить дисплей диагональю 8.4 дюйма, который будет значительно меньше, чем у Galaxy Tab S7 Lite, который должен получить дисплей диагональю 12.4 дюйма. Разрешение дисплея будет составлять 1340 х 800 пикселей, тип матрицы – IPS.

Среди других фишек следует обратить внимание на основную камеру с разрешением 8 МП и фронтальную 2 МП. За работу будет отвечать чипсет MediaTek Helio P22T, в паре с которым будет 3 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти будет составлять от 32 ГБ до 64 ГБ. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 5100 мАч, ожидается поддержка Android 11, Bluetooth 5.0 и GPS.

Ориентировочная цена за младшую версию с поддержкой только Wi-Fi должна составлять 150 или 175 евро (в зависимости от объема памяти), также ожидается немного более дорогой вариант с 4G LTE. Модель будет доступна в черном и серебристом цветах, официальная презентация должна пройти в начале июня.

По материалам ITsider.
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