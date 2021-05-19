Раскрыты подробности о доступном 40-дюймовом телевизоре OnePlus

В Сети появились первые данные о новом недорогом телевизоре OnePlus TV 40Y1. Модель должна быть представлена на днях, но уже сейчас инсайдеры опубликовали его характеристики и рендеры.
Модель должна получить жидкокристаллическую панель с разрешением Full HD с охватом цветового пространства DCI-P3 93 процента. Есть стереодинамики суммарной мощностью 20 Вт и поддержка Dolby Audio. Модель поставляется с Android TV 9.0, доступно 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти.
У телевизора будут адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, по два HDMI и по два USB 2.0, голосовой ассистент Amazon Alexa и пульт с голосовым управлением. В актуальном модельном ряду телевизоров OnePlus модель 40Y1 будет между TV 32Y1 и 43Y1 с диагоналями 32 и 43 дюйма соответственно.
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