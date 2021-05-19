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Bloomberg: Apple, Google и Microsoft продолжают войну против закона о «праве на ремонт» гаджетов

Bloomberg: Apple, Google и Microsoft продолжают войну против закона о «праве на ремонт» гаджетов

20 мая Bloomberg опубликовал материал, посвященный новой (на самом деле старой) истории о сговоре между крупными технологическими корпорациями с целью противодействия закреплению на законодательном уровне «права на ремонт» электронных устройств.

Apple, как, впрочем, и многие другие производители, в вопросе ремонта своей техники полностью придерживается модели авторизованных сервисных центров и не признает сторонние мастерские. В случае техники Apple неофициальный ремонт нередко вылазит боком для пользователей с выходом очередного обновления ОС — еще не забыли «ошибку 53» и скандал с блокировкой сенсорных экранов iPhone, замененных в сторонних сервисах. Время от времени в США и Европе регистрируют законодательные инициативы о «праве на ремонт» электронных устройств. Основная идея таких законопроектов — обязать Apple и других производителей продавать запчасти и ремкомплекты независимым мастерским и обычным пользователям, чтобы они при желании могли самостоятельно починить сломавшуюся технику. Само собой, производители против этой идеи и не жалеют ресурсов на лоббирование своих интересов.

В 2021 году такие законопроекты рассматривали 27 штатов. К настоящему моменту большая часть из них уже отклонена, сообщает Bloomberg, ссылаясь на объединения потребителей, отслеживающих предложения. Технологические компании утверждают, что законы о праве на ремонт развяжут руки компьютерным пиратам и подвергнут потребителей рискам безопасности. В нескольких государственных учреждениях лоббисты заявили законодателям, что неавторизованные ремонтные мастерские могут повредить батареи устройств, что в итоге может привести к самовозгоранию. Группы защиты потребителей считают иначе — технологические компании твердо придерживаются статуса-кво, вынуждая потребителей платить больше за ремонт или просто покупать новые устройства.

TechNet, торговая группа, представляющая интересы нескольких крупных технологических компаний, включая Google и Apple, разослала письма законодателям в нескольких штатах в рамках отраслевой коалиции.

«Предоставление непроверенным третьим сторонам доступа к конфиденциальной диагностической информации, программному обеспечению, инструментам и компонентам поставит под угрозу безопасность устройств потребителей и подвергнет их риску мошенничества. Власти штатов постоянно отклоняют подобные законодательные инициативы, и только 25 штатов в прошлом году решили не предпринимать никаких действий».

По материалам ITC.ua
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