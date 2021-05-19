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Шмыгаль заявляет о значительном прогрессе в законодательной работе для транша МВФ

Шмыгаль заявляет о значительном прогрессе в законодательной работе для транша МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает значительный прогресс в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша от МВФ.
Об этом он написал в Телеграмме по результатам совещания 21 мая.

«Достигли значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Европейского союза и транша от Международного валютного фонда», – отметил глава правительства.

По его словам, Верховная Рада в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, а еще 3 важных проекта законов уже получили одобрительные отзывы комитетов ко второму чтению и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем совещании с участием представителей правительства, посвященном подготовке всех необходимых документов, дал поручение усилить работу с парламентскими комитетами.

«Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины», – подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 20 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила журналистам о том, что Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в сентябре при условии выполнения страной «домашнего задания».

По материалам УКРИНФОРМ
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