День финансов: новая услуга в «Приват24», регуляторная песочница от НБУ, отмена «писем счастья»

Пятница, 21 мая. Перевод средств в Привате — без номера карты, и водители, которые оплатили штраф — без «писем счастья».

Новая услуга в «Приват24». ПриватБанк запустил услугу перевода средств с помощью «Приват24» по номеру телефона. Для этого нужно использовать сервис «Переводы на карту». Чтобы отправлять или принимать такие переводы, нужно активировать функцию во время первого входа в сервис. Также это можно сделать в разделе «Платежные настройки».

Кстати, по данным НБУ, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% меньше, чем годом ранее. Сами доходы составили 80,103 млрд гривен, тогда как годом ранее — 90,004 млрд гривен. В банках также дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели.

Тестирование в песочнице. Нацбанк планирует создать специальный правовой режим работы для финансовых компаний — Регуляторную песочницу. Как объяснили в НБУ, это безопасная тестовая среда, в которой fintech-компании испытывают свои идеи, продукты на ограниченном круге пользователей, собирают фидбек и совершенствуют свой проект или же отказываются от него. Sandbox (еще одно название регуляторной песочницы) — идеальное место, чтобы проверить жизнеспособность идеи, на практике понять, «полетит» инновация или нет.

Новые миллиардеры благодаря COVID-вакцинам. Открытие и распространение вакцин против COVID-19 обусловили появление 9 новых миллиардеров в мире. Их совокупный доход — 19,3 миллиарда долларов. Этой суммы было бы достаточно, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах — по ссылке.

«Письма счастья» некоторым водителям отменили. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий рассылку «писем счастья» водителям-нарушителям, уплатившим штраф до получения постановления. Оригинал постановления будет направляться заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение 10 дней после его вынесения.

Отопление в следующем сезоне. Напомним, правительство с 20 мая не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго. В Офисе президента заявили, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, обещают не допустить, чтобы людям отрезали тепло. «Нафтогаз» уже наработал законопроект, который должен урегулировать долги, возникавшие из-за несоответствия тарифов на услуги теплоснабжения существовавшим ценам.

Мэр Киева Виталий Кличко же утверждает, что правительство и «Нафтогаз», отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения — без газа.

Популярные страны для заробитчан. Экономическая ситуация в стране складывается таким образом, что большинство наших соотечественников серьезно задумываются о работе за рубежом. Портал eurabota.ua составил рейтинг стран, куда чаще всего ездят на заработки украинцы. На первом месте традиционно — Польша. Далее идут Литва и Германия. Кстати, теперь государства Шенген + обязаны беспрепятственно разрешить въезд для украинцев, которые прошли полную вакцинацию AstraZeneca и Pfizer, а также имеют право открыть границы для вакцинированных Covishield и Sinovac.