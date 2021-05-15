Впервые допуск иностранных ЦБ проведен исключительно в электронном формате

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) на заседании 20 мая 2021 года приняла решение о допуске иностранных облигаций EUROHOLD BULGARIA AD к обороту на территории Украины.
Процедурой предусмотрено, что решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
“Впервые комиссией было принято решение о предоставлении административной услуги исключительно в электронном виде без подачи бумажных копий документов регулятору. Все необходимые документы были поданы по официальному каналу связи в электронном виде с наложением электронно-цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов» – отметил Член комиссии Максим Либанов.
Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 35 ценных бумаги иностранных эмитентов.
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