Впервые допуск иностранных ЦБ проведен исключительно в электронном формате

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) на заседании 20 мая 2021 года приняла решение о допуске иностранных облигаций EUROHOLD BULGARIA AD к обороту на территории Украины.

Процедурой предусмотрено, что решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

“Впервые комиссией было принято решение о предоставлении административной услуги исключительно в электронном виде без подачи бумажных копий документов регулятору. Все необходимые документы были поданы по официальному каналу связи в электронном виде с наложением электронно-цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов» – отметил Член комиссии Максим Либанов.

Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 35 ценных бумаги иностранных эмитентов.