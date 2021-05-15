Украина завела дело из-за поставок оборудования Siemens в Крым

Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура А Р Крым и Севастополя.

Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.

Дело заведено по ч.1 ст. 332−1 У К Украины — нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

«Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза», — говорится в сообщении.

Следствие будет вести Служба безопасности Украины.

Напомним, компания Siemens сама инициировала судебные разбирательства в России, поскольку российская сторона якобы покупала турбины для электростанции в Краснодарском крае. Вместо этого они оказались на Таврической станции в Крыму. Siemens предлагала выкупить турбины обратно за 150 млн евро, но российские суды отказали ей.

Позже разгорелся скандал вокруг поставки в Крым насосов совместного производства компаний Siemens и Grundfos на станцию Бештерек-Зуйского водозабора.