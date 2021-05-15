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У задержанных в Украине «воров в законе» изъяли более $3,2 млн (фото)

У задержанных в Украине «воров в законе» изъяли более $3,2 млн (фото)

У задержанных в Украине «воров в законе» по кличке Умка и Лаша Сван изъяли во время обысков 3,2 млн долларов.

Как сообщили в Нацполиции, средства являются так называемым преступным «общаком», сбор и распределение которого контролировали задержанные.

Полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.


Фото: МВД

«Ворам в законе» инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния (ч. 3 ст. 255−1 Уголовного кодекса Украины). Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.


Фото: МВД

14 мая в Украине ввели санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Их активы будут заблокированы, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен. Большинство из воров в законе сейчас находятся не в Украине.

Справка Finance.ua:

  • 19 мая силовики задержали двух самых влиятельных в Украине «воров в законе».
  • По данным следствия, они образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.
По материалам НВ
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