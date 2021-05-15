У задержанных в Украине «воров в законе» изъяли более $3,2 млн (фото)

У задержанных в Украине «воров в законе» по кличке Умка и Лаша Сван изъяли во время обысков 3,2 млн долларов.
Как сообщили в Нацполиции, средства являются так называемым преступным «общаком», сбор и распределение которого контролировали задержанные.
Полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.
Фото: МВД
«Ворам в законе» инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния (ч. 3 ст. 255−1 Уголовного кодекса Украины). Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.
Фото: МВД
14 мая в Украине ввели санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Их активы будут заблокированы, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен. Большинство из воров в законе сейчас находятся не в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2118 19
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1830 8
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 1015 8
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта12 ч. назад - 292 5
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin6 ч. назад - 1939 4
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели7 ч. назад - 3067
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2118 19
В «Приват24» появилась новая услуга4 ч. назад - 2072
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1830 8
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД6 ч. назад - 1714 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 287
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 500
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 675
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 496
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3849