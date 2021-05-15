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Пенсионный фонд профинансировал 1,4 миллиарда грн карантинного пособия 8 тыс. гривен

Пенсионный фонд профинансировал 1,4 миллиарда грн карантинного пособия 8 тыс. гривен

По состоянию на 20 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 1 400,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 «О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ».

Об этом сообщает ПФУ.

Напомним, что нужно для получения средств от местных органов власти:

  • достаточно регистрации в приложении «ія»;
  • отдельное заявление на это пособие подавать не нужно.

Министерство цифровой трансформации Украины в десятидневный срок после истечения срока подачи заявлений формирует и передает областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, соответствующим органам местного самоуправления, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении пособия за счет средств соответствующего местного бюджета.

Местные органы власти, руководствуясь предоставленной информацией, составляют собственные списки тех, кто получит пособие из местных бюджетов. Оно будет предоставляться из бюджета такого местного совета в установленном им размере.

По материалам Finance.UA
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