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Минэкономики анонсировало законопроект о равном вознаграждении за равноценный труд

Минэкономики анонсировало законопроект о равном вознаграждении за равноценный труд

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработает проект Закона Украины «О равном вознаграждении за равноценный труд».

Об этом сообщает Федерация профессиональных союзов.

Руководитель департамента по вопросам бюджета и оплаты труда Остапенко Л. В. акцентирует внимание на проблемах неравенства в сфере оплаты труда, которые влияют на гендерный разрыв и требуют законодательного урегулирования:

  • недостаточный уровень минимальной заработной платы;
  • заниженный размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС и низкая заработная плата в отраслях бюджетной сферы, где большую долю занятых составляют женщины;
  • значительные диспропорции в оплате труда работников и ТОП-менеджмента предприятий.

В рамках реализации в Украине принципа равной оплаты за равноценный труд предложено рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» и корректировке индикаторов «Целей Цстойчивого Развития: Украина».

Справка Finance.ua:

  • Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 году она составляла 21,2%, а в 2020-м – 20,4%.
  • Присутствие на рынке труда мужчин и женщин почти одинаковое, однако запрос на оплату труда существенно разный — женщины рассчитывают на гораздо меньшую зарплату. К такому выводу пришли эксперты кадрового портала grc.ua.

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По материалам Finance.UA
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