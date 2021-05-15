Минэкономики анонсировало законопроект о равном вознаграждении за равноценный труд

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработает проект Закона Украины «О равном вознаграждении за равноценный труд».
Об этом сообщает Федерация профессиональных союзов.
Руководитель департамента по вопросам бюджета и оплаты труда Остапенко Л. В. акцентирует внимание на проблемах неравенства в сфере оплаты труда, которые влияют на гендерный разрыв и требуют законодательного урегулирования:
В рамках реализации в Украине принципа равной оплаты за равноценный труд предложено рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» и корректировке индикаторов «Целей Цстойчивого Развития: Украина».
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